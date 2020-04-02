Kayseri'de çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

Ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında operasyonda tulum giydi, maske taktı

KAYSERİ - Kayseri'de, polis ekiplerinin çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik polis özel harekatında destek verdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında operasyonu tulum giyerek ve maske takarak gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve darp gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik bugün operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt yöneticisi ve üyeleri olan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Gözaltına alınanlar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.