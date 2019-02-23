Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Cinayet

Kayseri'de Cinayet

1 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Kayseri'de Cinayet, System.String[]
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anayurt Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi 31. Sokak'taki bir apartmanda iki aile arasında banyodan sızan su nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Serkan K. (38) apartmanın otoparkında alt kat komşusunun amcası Veysel Kuşoğlu'na (48) ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kuşoğlu kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Serkan K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İki aile arasında daha önce de aynı nedenle tartışma yaşandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı Kayseri'de Yamula Barajı Kenarına Kamp Kuran 20 Yaşındaki Genç Boğularak Can Verdi

Kocasıyla Yasak Aşk Yaşayan Kadına Dakikalarca İşkence Etti, Ölmediğini Görünce Ateşe Verdi Sigara İçerken Uyuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:52:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]