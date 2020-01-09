Kayseri'de cinayet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de cinayet - Son Dakika

Kayseri'de cinayet

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç, tartışığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç, tartışığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe mahallesi Ilımlı caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.A. (17) ile E.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanındaki bıçak ile C.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan C.A., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri E.S.'yi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Sancaktepe, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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