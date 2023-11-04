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Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 04.11.2023 10:55

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın meydana geldiği apartmanda polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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