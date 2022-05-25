Kayseri'de cinayet şüphelisi 2 kişi adliyede

KAYSERİ'de tartıştığı Süleyman Cingöz'ü (51) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Ömer Alp G. ile kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp G. eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Cingöz'ü bıçaklayan Ömer Alp G. ile kavgaya karıştığı belirlenen Ozan G., polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda yaşamını yitiren Cingöz ise, Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. (DHA)