Kayseri'de cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

C.O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, M.K, aralarında önceden husumet bulunan C.O'yu dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Becen Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek yaraladı.

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