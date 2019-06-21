Kayseri'de cinsel gücü artırıcı kaçak hap ele geçirildi
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KAYSERİ'de polisin baskın yaptığı iş yerinde, yurda kaçak yollarla sokulan cinsel gücü artırıcı 150 hap ile 1500 alım ve satımı yasak hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:05 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de polisin baskın yaptığı iş yerinde, yurda kaçak yollarla sokulan cinsel gücü artırıcı 150 hap ile 1500 alım ve satımı yasak hap ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilip piyasaya sürülen cinsel gücü artırıcı haplar ile ilgili olarak uzun bir süredir takip edilen İ.H.C 'nin iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada cinsel gücü artırıcı 150 hap ile alım- satımı yasak kaçak 1500 hap ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi İ.H.C gözaltına alındı.
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