Son dakika haber! Kayseri'de cinsel içerikli gıda takviyesi üreten imalathaneye operasyon - Son Dakika

Kayseri'de cinsel içerikli gıda takviyesi üreten imalathaneye operasyon

KAYSERİ Kayseri'de, polis ekipleri tarafından kaçak cinsel içerikli gıda takviyelerinin üretildiği 3 imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak ürün üreten imalathanenin içler acısı hali göz önüne serilirken, ülkeye girişinde Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olan 100 kilogram sildenafil, ürünlerin yapımında kullanılan 3.5 ton bal, 4 milyon çikolata ve üretilen piyasa değeri 10 milyon TL olan 100 bin ürüne el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma sonucunda Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Doğu Sanayi'de bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında imalathanede arama yapan ekipler, ülkeye girişinde Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olan 100 kilogram sildenafil, ürünlerin yapımında yapılan 3.5 ton bal, 4 milyon çikolata ve üretilen 10 milyon ürüne ele geçirdi.

Vatandaşları böyle zehirlemişler

Öte yandan, imalathanenin içler acısı hali objektiflere yansıdı. İmalathane içerisinde ürünlerin yapıldığı fırın, değirmen, kalıp makinesi gibi malzemelerin bakımsızlığı pes dedirtti. Sağlıksız koşullarda üretimi yapılan ürünlerin imalathanelerden tüm Türkiye geneline gönderildiği belirtildi. Operasyon kapsamında ayrıca, 2 kişi de gözaltına alındı.

Polis ekipleri ele geçirilen malzemelere el koyarken, gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.