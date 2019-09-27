Kayseri'de cinsel taciz iddiası

Kayseri'nin Talas ilçesinde kız öğrenciyi halk otobüsünde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeki halk otobüsünde bulunan lise öğrencisi Ö.Y. kendisini bir kişinin elle taciz ettiğini iddia etti.

Otobüs sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı M.A.T'yi (60) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.