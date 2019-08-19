Son Dakika Haberleri: Kayseri'de çocuğun kafasına kaya parçasının düşme anı
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Kayseri'de çocuğun kafasına kaya parçasının düşme anı

1 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kafasına kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kafasına kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin bulunduğu dağlık arazide, aşırı yağış nedeniyle yol üzerine düşen kaya parçalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Halil Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün meydana gelen olayda, bölgeye gezi amaçlı gelen Halil Ö. kafasına kaya parçası gelmesi sonucu ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Yahyalı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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