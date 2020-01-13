Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar - Son Dakika

Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar

6 saat önce

Kayseri'de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar, System.String[]

Kayseri'de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.


Edinilen ilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık kayabaşı mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişiler, parkın içine benzin dökerek ateşe verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından park kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangını çıkaranları bulmak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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