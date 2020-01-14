Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ. - Son Dakika

Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ.

16 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ., System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan çocuk parkının yakılmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, yanan parkın yakınında buldukları benzin bidonunda parmak izi incelemesi yaptı.

Polisler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri V.D. (22) ve T.K.'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocasinan'da bir çocuk parkında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale gelmişti.

Kocasinan, Kayabaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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