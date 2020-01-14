Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasındaKAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının ateşe verilmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının ateşe verilmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde 2 çocuğun ellerindeki odunlarla parka doğru yürüdüğü, ardından yangının başladığı görüldü. Polis, görüntüdeki çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Yangın, dün sabah saatlerinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı alanındaki çocuk parkında meydana geldi. Parktaki oyun aletleri bir anda alevlerin arasında kaldı. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Polis, parkı ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmada parkın yanında boş benzin bidonu bulundu. Bidonun sahibi olduğu belirtilen bir kişi, gözaltına alındı. İsmi açıklanamayan kişi, parkın yanında park halinde bulunan aracının yakıt deposuna bidondan benzin doldurup, boş bidonu oraya attığını, parkı ateşe vermediğini söyledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 çocuğun ellerinde odun parçaları ile parka doğru yürüdüğünü, kısa süre sonra da parkta yangın çıktığını gördü. Polis, yangın çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaları görüntüye yansıyan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta hasar tespit çalışması yaptı. Yanan park ekipler tarafından tamamıyla sökülürken, hasarın da 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
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