Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika
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Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (2)

9 dakika önce

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİÇocuk parkının yakılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında benzin bidonunda parmak izi bulunan V.D. (22) ile birlikte o sırada yanında bulunan arkadaş T.K. da (22) gözaltına alındı.

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (2), System.String[]

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında benzin bidonunda parmak izi bulunan V.D. (22) ile birlikte o sırada yanında bulunan arkadaş T.K. da (22) gözaltına alındı. T.K. ve V.D. sorguda suçlamayı kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan V.D. ve T.K. adliyeye sevk edildi. Polis, parkın yanındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ellerinde odunlarla parka giden 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
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