Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3) - Son Dakika

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3)

27 dakika önce

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARKayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3), System.String[]

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:16 Kaynak: DHA
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