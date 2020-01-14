Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3) - Son Dakika

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Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3)
27 dakika önce
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARKayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:16 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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