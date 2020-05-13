Kayseri'de çocuklar parklara akın etti - Son Dakika

Kayseri'de çocuklar parklara akın etti

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle günler sonra ilk kez dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Kayseri'de çocuklar ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Çocuklar burada güneşli havanın ve parkların keyfini sürdü. Bisiklete binip, top oynayan çocuklar, parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Babası Mehmet Ali Yanmazcan ile birlikte top oynayan 5 yaşındaki Ali Efe Yanmazcan, evde çok sıkıldığını belirterek, sokakta oyun oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Baba Mehmet Ali Yanmazcan ise, "Çocuklar evde sıkılma olayından ziyade dışarı çıkamadılar. Evlerde telefon veya tabletlerle oynuyorlar. Bugün dışarı çıkarak mutlu oldular" dedi.

Oğlu Ali Kaan'ı parka çıkaran babası Atalay Atar ise, "Çocuklar uzun zamandır dışarıda değildi. Evde de canları sıkılıyordu. Bu karar iyi oldu. Bugün de onunla oynuyorum ve zaman geçiriyorum. Havaların ısınmasıyla beraber çocuklar dışarıyı özlüyorlar. Bana sürekli 'baba parka gidelim' diyorlar. Bu sürecin geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.