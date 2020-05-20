Kayseri'de çocuklar parklara akın etti - Son Dakika

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle günler sonra dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 12.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Kayseri'de çocuklar ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Çocuklar burada güneşli havanın keyfini sürdü. Bisiklete binip, top oynayan çocuklar, parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Öte yandan kısıtlamanın kalktığı saatlerde çalışmak zorunda olan bazı çocukların da boya sandığı ile sokağa çıktıkları görüldü.