Kayseri'de çocukların dijital risklerden nasıl korunulacağı anlatıldı - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile ailelere video konferans yöntemiyle "Çocukların dijital risklerden korunması" konulu eğitim verdi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle çocukların evde bilişim teknolojileri ile daha fazla vakit geçirdiğine dikkati çeken Özer, teknolojinin yararları kadar pek çok tehlikeyi de içinde barındırdığını ifade etti.

Çocukların bilişim teknolojileri ile gelişimlerine uygun şekilde tanıştırılması gerektiğini aktaran Özer, "Teknolojinin risklerinden korunmasında, çocuklarımızın her yönden sağlıklı bir birey olarak gelişiminde anne-baba olarak bizler ve toplumumuzun her kesimine büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın eğitimi onların ilerleyen yaşamlarında sorunlarla başa çıkabilmesi, güçlü bir birey ve güçlü toplum için önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kreşlerde her türlü önlemin alındığını belirten Özer, bu sürecin hem kurumların hem de ailelerin özverisiyle aşılacağını kaydetti.

Eğitim, ailelerin ve kreş çalışanlarının sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.