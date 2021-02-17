Kayseri'de çocukların poşet ve leğenle kayak keyfi - Son Dakika

Kayseri'de çocukların poşet ve leğenle kayak keyfi

Kayseri'de kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, mahallelerindeki eğimli arazide poşet, naylon, leğen ne buldularsa kızak yapıp kaydı.

Kayseri'de kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, mahallelerindeki eğimli arazide poşet, naylon, leğen ne buldularsa kızak yapıp kaydı. Kent genelinden dünden beri etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı'nı beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları poşet, naylon, leğen ve kızaklarla parktaki eğilimli araziye koştu. Onlarca çocuk, poşet, leğen ve tahtadan yaptıkları kızaklarıyla kendilerini yokuş aşağı bıraktı. Yetişkinlerin de eşlik ettiği çocukların zaman zaman aralarında düzenlediği yarışlarda eğlenceli anlar yaşandı.

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