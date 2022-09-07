Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı - Son Dakika
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Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı

07.09.2022 16:32
Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı

Kayseri'de çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 15 aileye polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Kayseri'de çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 15 aileye polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından ağustos ayı içerisinde kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yaptı. 11 ailenin çocuklarını dilendirdiğini tespit eden ekipler, Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem, 4 şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden idari işlem yaptı.

Ekipler, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla da park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 3 bin 705 kişi sorgulanırken, aranması olan 4 şahıs yakalandı, 131 iş yeri de denetlendi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı - Son Dakika
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