Kayseri'de çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak bekleniyor - Son Dakika

Kayseri'de parçalı ve çok bulutlu hava, öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve çevresinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarın hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde öğleden sonra hafif sağanak öngörülürken, cumartesi ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Havanın pazar günü parçalı bulutlu, pazartesi az bulutlu ve açık, salı ise parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.