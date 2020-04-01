Kayseri'de çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor - Son Dakika

Kayseri'de havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri ve c¸evresinde havanın çok bulutlu, aralıklı sagˆanak, ru¨zgarın kuzey ve batı yo¨nlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecegˆinin tahmin edildiği bildirildi.

Yarın havanın parc¸alı ve c¸ok bulutlu, o¨gˆle saatlerinden sonra aralıklı sagˆanak, en yüksek sıcaklığın 16, en düşük sıcaklığın ise 3 derece tahmin edildiği belirtilen açıklamada, cuma gününün çok bulutlu, aralıklı yagˆmurlu, en yüksek sıcaklığın 11 derece, en düşük sıcaklığın ise 5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Cumartesi günün çok bulutlu, pazar gününün ise çok bulutlu ve o¨gˆle saatlerine kadara aralıklı sagˆanak yagˆıs¸lı geçmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, cuma gu¨nu¨ azalarak normaller altına du¨s¸ecegˆi ve hafta sonu tekrar artarak normaller u¨zerine c¸ıkacagˆı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.