Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri 'de çok sayıda suçtan hakkında 24 yıl 10 ay hapis cezası bulanan firari hükümlü gözaltına alındı.

"Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı hayatını kaybetti! Dillere dolanan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı