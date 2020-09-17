Kayseri'de çöp konteyneri yanında bebek cesedi - Son Dakika

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamadığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kayabaş Mahallesi 6309 Cadde'de çöp konteyneri yanında poşet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

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