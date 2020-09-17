Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Kayseri'de çöp konteynerinde erkek bebek cesedi bulundu.Saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa mahallesindeki çöp konteynerine bebek cesedi gören bir kişi polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çöp konteynerinde örtüye sarılı olan erkek bebek cesedini çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu belirlendi. Ceset, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracı ile Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.