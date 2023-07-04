Kayseri'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler bebeğin cansız bedeni üzerinde inceleme yaptıktan sonra, ceset otopsi için hastaneye gönderildi.

ÇÖPTE KAĞIT TOPLARKEN BULDU

Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bebek cesedi gördü. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.