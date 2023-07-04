Kayseri'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Kayseri'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

04.07.2023 12:53

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çöp konteynerinde toplanan kağıtlar arasında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler bebeğin cansız bedeni üzerinde inceleme yaptıktan sonra, ceset otopsi için hastaneye gönderildi.

ÇÖPTE KAĞIT TOPLARKEN BULDU

Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bebek cesedi gördü. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Yaşam Kayseri'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika


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