Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Çöp Kovalarının İçerisine Saklanmış 463 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kayseri'de Çöp Kovalarının İçerisine Saklanmış 463 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin nakliye aracının kasasında yaptığı aramada çöp kovalarının içerisine saklanmış vaziyette 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kayseri'de Çöp Kovalarının İçerisine Saklanmış 463 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin nakliye aracının kasasında yaptığı aramada çöp kovalarının içerisine saklanmış vaziyette 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen kaçak içki ihbarı üzerine harekete geçti. R.K.'nın kullandığı 38 BS 467 plakalı nakliye aracını durduran ekipler, çöp kovalarının içerisine saklanmış toplamda 463 şişe çeşitli marka ve ebatlarda kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, R.K. da gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak içkilerin insan sağlığına son derece zararlı olduğu belirtildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:32 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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