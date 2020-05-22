Kayseri'de çöp, pil ve evsel yağ atıklarını ayrıştıran araç hizmete sunuldu - Son Dakika

Kocasinan Belediyesince çöp, evsel yağ atıkları ve pilleri ayrıştırabilen çöp toplama aracı hizmet vermeye başladı.

Karpuzatan bölgesinde belediyeye ait tesiste düzenlenen törende, geri dönüşümleri ayrıştırabilen çöp toplama aracı tanıtıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, törende yaptığı konuşmada, önemli bir hizmeti daha vatandaşlara sunduklarını söyledi.

Sıfır atık projesine önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, bu kapsamda çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.

Temizlik hizmetleri için araç filosuna bir yenisini daha eklediklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları söyledi:

"Yeni aldığımız araç sıfır atık noktasında yüzde 100 kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi için başlatılan bir adım. Türkiye'de ilk defa Kocasinan ilçesinde hizmet verecek bir araç. Bu aracın özelliği kaynağında ayrıştırılmış olan çöplerin geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine imkan sağlamasıdır. Biz şu anda ambalaj atıklarını evlerde çöplerden ayırıp ayrı bir şekilde topluyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden 'Sıfır Atık Projesi' önemli bir çalışma. Bu projenin hem ayrıştırılması hem toplanması hem de geri kazanılması noktasında son derece önemli olan kısım ayrıştırma noktasıdır."

Filoya yeni katılan aracın özelliklerine değinen Çolakbayrakdar, "Görmüş olduğunuz araçla birden fazla haznesiyle birlikte bu ürünler tek tek ayrıştırılmış vaziyette toplanacak. Bu araçta farklı bir noktada pil atıklarının toplanması, diğer taraftan da evsel yağ atıkları var, bunları da aynı şekilde toplamış olacağız ve çevreye atmayacağız. Böylece çevrede oluşabilecek zararların önüne geçmiş olacağız. Bu araç sıfır atık projesine önemli bir katkı sağlayacak." dedi.