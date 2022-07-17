Kayseri'de çukura düşen kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çukura düşen kişi, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hırka Mahallesi'nde yaşayan S.K. (75), Cevizli mevkisinde yaklaşık 25 metre derinliğindeki çukura düştü.
Olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun çalışmalar sonucu S.K'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Çukurun define bulmak amacıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açıldığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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