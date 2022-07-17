Kayseri'de çukura düşen kişi öldü - Son Dakika
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Kayseri'de çukura düşen kişi öldü

17.07.2022 10:46
Kayseri'de çukura düşen kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çukura düşen kişi, hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çukura düşen kişi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hırka Mahallesi'nde yaşayan S.K. (75), Cevizli mevkisinde yaklaşık 25 metre derinliğindeki çukura düştü.

Olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun çalışmalar sonucu S.K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Çukurun define bulmak amacıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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25 metrelik çukura düşen yaşlı adam hayatını kaybetti 25 metrelik çukura düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çukura düşen kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çukura düşen kişi öldü - Son Dakika
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