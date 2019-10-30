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Kayseri'de Cumhuriyet gösterisi

14 dakika önce

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

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Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Talas Belediyesince Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Devlet Halk Dansları Topluluğu'na bağlık yaklaşık 50 kişilik grup sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan topluluk, "Zafere Doğru" isimli gösteride Çanakkale Destanı, Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele dönemi anlatan oyunlar eşliğinde dans edip yeteneklerini sergiledi.


Dans gösterisini, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar da izledi.


Etkinlik sonunda topluluk, sanatseverlerce ayakta alkışlandı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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