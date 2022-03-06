Kayseri'de dağda kaybolan 3 çocuğu, polis ve AFAD ekipleri telefonla yönlendirerek kurtardı - Son Dakika
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Kayseri'de dağda kaybolan 3 çocuğu, polis ve AFAD ekipleri telefonla yönlendirerek kurtardı

06.03.2022 17:40
Kayseri'de dağda kaybolan 3 çocuğu, polis ve AFAD ekipleri telefonla yönlendirerek kurtardı

Kayseri'de piknik yapmak için çıktıkları Yılanlı Dağı'nda kaybolan 3 çocuk, polis ve AFAD ekiplerinin telefonla yönlendirmesiyle kurtarıldı.

Kayseri'de piknik yapmak için çıktıkları Yılanlı Dağı'nda kaybolan 3 çocuk, polis ve AFAD ekiplerinin telefonla yönlendirmesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, F.Y. (17), kardeşi R.Y. (15) ve arkadaşı B.Y. (16), piknik yapmak için Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan Yılanlı Dağı'na çıktı.

Pikniğin ardından 3 çocuk dönüş yolunu karıştırınca polisi arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen polis ve AFAD ekiplerinin telefonla iletişime geçtiği çocuklar, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ekiplerin bulunduğu yere geldi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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PİKNİK YAPMAK İÇİN ÇIKTIKLARI DAĞDA KAYBOLDULAR PİKNİK YAPMAK İÇİN ÇIKTIKLARI DAĞDA KAYBOLDULAR

Toros Dağları, Kayseri, piknik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de dağda kaybolan 3 çocuğu, polis ve AFAD ekipleri telefonla yönlendirerek kurtardı - Son Dakika


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