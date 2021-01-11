Kayseri'de dağlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika

- Kayseri'de dağlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde dağlık bir alanda ağaca asılı hareketsiz bir şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede isminin Abdullah A. olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Abdullah A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından ağaçtan indirilerek hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.