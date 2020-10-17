Kayseri'de damızlık koçların dağıtımına başlandı - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Koyunlara Verim Artırılması Projesi' kapsamında 120 damızlık koçun dağıtımına başlandı.

Koyunculuğun geliştirilmesinde en önemli konulardan biri olan sürüdeki koçların değiştirilmesi amacıyla Kayseri'de 120 damızlık koçun dağıtımına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Koyunlarda Verim Artırılması Projesi' kapsamında kentte Akkaraman ırkı olan 120 damızlık koçun yeni sahiplerine verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Proje kapsamında verimi artırmak amaçlı Bakanlığımız desteği ile Ulaş TİGEM işletmesinden getirdiğimiz Akkaraman ırkı 120 damızlık hayvanı yetiştiricilerimize kura ile dağıtımına başladık. Proje ile dağıtılan bu ırk ile hem sürüdeki kan değişimi sağlanıp hem de verimin artırılması sağlanacaktır. Proje sadece küçükbaş hayvan üretiminde değil yakın bir tarihte ilimizde manda üretiminde de damızlık hayvan dağıtımı ile verimliliğin artırılmasını sağlayacaktır. Şu anda talepler doğrultusunda 16 ilçemizde damızlık koç dağıtımını yapıyoruz. Bu seneki bütçemiz çerçevesinde 120 hayvanı Kayseri'ye kazandırdık. Önümüzdeki yıllarda yerel yönetimler ve Bakanlığımız bütçesi ile daha fazla damızlık ırkını Kayseri'ye getirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizdeki hayvancılığın en önemli çıkış noktası olarak belirlediğimiz hedef küçükbaş hayvan varlığının proje çerçevesinde daha yoğun bir şekilde artmasını sağlamak ve verimliliği artırmak. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ