Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı

10.05.2022 19:13
Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı

Kayseri'de darbedildiği evinin birinci katından atlayıp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de darbedildiği evinin birinci katından atlayıp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Göreme Sokak'ta ikamet eden M.T. kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darbedildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan M.T. birinci kattaki evinin balkonundan atlaması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri ayağı kırıldığı belirlenen kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis ekibinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı - Son Dakika
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