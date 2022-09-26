Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar E.Ç, K.Ç. ve F.U. gözaltına alındı, yapılan aramalarda 2 cop, muşta ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İddiaya göre, A.H. ile arkadaşları E.Ç, K.Ç. ve yeni tanıştığı F.U. arasında seyir halinde oldukları otomobilde tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de araçta darbettikleri kişinin telefonunu gasbettikleri iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.