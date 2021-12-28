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Kayseri'de DEAŞ'lı firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ'lı firari hükümlü yakalandı

28.12.2021 16:35
Kayseri'de DEAŞ'lı firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ağrı İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan Suriye uyruklu A.A.M'yı merkez Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.

A.A.M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, Kayseri, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ'lı firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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