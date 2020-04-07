Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenledikleri operasyonda, Suriye'nin Hama bölgesinde silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu A.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şüphelinin örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:32 Kaynak: AA
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