Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu belirtilen 1 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:24 Kaynak: DHA
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