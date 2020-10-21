Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenledikleri operasyonda, 2012-2016'da Suriye'nin Hama bölgesinde silahlı faaliyette bulunduğu ve sosyal medyadan örgüt lehine paylaşım yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.B.E'yi gözaltına aldı.

Örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öne sürülen şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.