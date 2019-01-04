Kayseri'de Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama
1 saat önce
Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve Suriye'de çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu tespit edilen Doğu Türkistan uyruklu 1 zanlı yakalanırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri
'de Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve Suriye
'de çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu tespit edilen Doğu Türkistan
uyruklu 1 zanlı yakalanırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve Suriye'de çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu tespit edilen Doğu Türkistan uyruklu Aıerken A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Aierken A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:42 Kaynak: İHA
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