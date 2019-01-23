Kayseri'de Deaş Operasyonu
40 dakika önce
Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri
'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye
uyruklu Abdulfettah Eltuveyni ve Abdulselam Elferrud gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:51 Kaynak: AA
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