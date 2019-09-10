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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

30 dakika önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu H.E, M.J.A. ve A.E, gözaltına alındı.

Örgüt içi haberleşme programları kullandıkları tespit edilen şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, dijital verilere de el konuldu.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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