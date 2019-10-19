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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu H.A.H, M.I, A.E.M, S.E.E. ve H.E.Ş. ile "Abdo" kod adlı 6 şüpheli yakalandı.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Abdo" kod adlı zanlının polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı öğrenildi.

Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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