Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 14 yabancı uyrukluya gözaltı (2) - Son Dakika

İKİNCİ OPERASYONDA 3 GÖZALTI DAHA

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonun ardından bir operasyon daha düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 3 Suriye uyruklunun DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.