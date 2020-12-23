Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 14 yabancı uyrukluya gözaltı (2) - Son Dakika

Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 14 yabancı uyrukluya gözaltı (2)
23.12.2020 15:58
İKİNCİ OPERASYONDA 3 GÖZALTI DAHAKayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonun ardından bir operasyon daha düzenlendi.
İKİNCİ OPERASYONDA 3 GÖZALTI DAHA
Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonun ardından bir operasyon daha düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 3 Suriye uyruklunun DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Son Dakika Son Dakika! Bilim Kurulunun bugün yapacağı toplantı ertelendi Karın yağışını kutlayan Bella Hadid, giydiği kombinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı Kalpazanlara baskın! Siyah poşetler içerisinde deste deste dolar ele geçirildi Plastik poşetler 2021 yılında da 25 kuruşa satılacak Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı Parkta yürüyüş yapan genç kız bıçaklı saldırıya uğradı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı