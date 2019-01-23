Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

17 dakika önce

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltıKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün il genelindeki faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Suriye uyruklu Abdülfettah Eltuveyni ve Abdülselam Elferrud gözaltına alındı.
2 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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