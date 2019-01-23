Kayseri'de Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı
17 dakika önce
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltıKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.
Kayseri
'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün il genelindeki faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Suriye
uyruklu Abdülfettah Eltuveyni ve Abdülselam Elferrud gözaltına alındı.
2 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:07 Kaynak: İHA
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