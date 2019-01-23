Kayseri'de Deaş Operasyonu: 2 Tutuklama (2)
13 dakika önce
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLERKayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:44 Kaynak: DHA
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