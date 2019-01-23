Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Deaş Operasyonu: 2 Tutuklama (2)

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 2 Tutuklama (2)

13 dakika önce

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLERKayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 2 Tutuklama (2), System.String[]
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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