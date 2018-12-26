Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı
54 dakika önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye
ve Irak
'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B, Suriye uyruklu Jıhad I. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:59 Kaynak: İHA
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