Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

54 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B, Suriye uyruklu Jıhad I. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:59 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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