Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişiye yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B. ile Suriye uyruklu Jıhad I, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:10 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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