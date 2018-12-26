Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişiye yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B. ile Suriye uyruklu Jıhad I, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:10 Kaynak: AA
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