Kayseri'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişiye yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B. ile Suriye uyruklu Jıhad I, gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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