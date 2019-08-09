Son Dakika Haberleri: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

2 saat önce

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentte yaşayan M.E., Y.A. ve S.T.'nin, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüklerini belirledi. Örgüt mensupları ile irtibatları saptanan 3 kişi, sabah saatlerinde evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
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