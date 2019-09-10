Son Dakika Haberleri: Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskında, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve örgüt içi haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen Suriye uyruklu H.E., M.J.A. ve  A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere polis el koydu. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da barış bildirisine imza atan 3 akademisyen beraat etti
MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon! Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem! Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:33:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]